Siria, l'Onu appoggia Russia e Turchia

Alla fine è arrivato anche il benestare dell'Onu. I 15 membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite infatti hanno approvato all'unanimità l'iniziativa di pace russo-turca in Siria, a partire dalla tregua in vigore ormai da 48 ore.

La risoluzione approvata stasera apre la strada ai colloqui di pace in programma ad Astana in Kazakhistan tra il regime ed i ribelli "moderati" (sono escluse, anche dalla tregua, formazioni come Isis e Fateh al Sham, gli ex qaedisti di al Nusra) in programma verso il 20 gennaio. A sbloccare la situazione, l'intesa raggiunta il 29 dicembre e la tregua iniziata alla mezzanotte siriana (le 23 in Italia) grazie alla mediazione di Russia, Iran e Turchia. Nel testo della risoluzione l'organo esecutivo del Palazzo di Vetro "dà il benvenuto e sostiene gli sforzi di Russia e Turchia per porre fine alle violenze in Siria e dare il via ad un processo politico" di transizione.