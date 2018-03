Slovacchia, fermati due italiani per l'omicidio del giornalista Jan Kuciak

Tre uomini italiani sono stati arrestati in Slovacchia durante la notte nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del giornalista Jan Kuciak, freddato una settimana fa con un colpo di pistola al petto insieme alla sua fidanzata.

I due nomi diffusi dalla polizia slovacca - che però non ha ancora fatto sapere niente sulle motivazioni del fermo - sono i fratelli Bruno e Antonio Vadalà e il cugino Pietro Caprotta: il primo abita in una piccola città di confine non lontano dalla frontiera ungherese, in una villetta perquisita durante la notte dagli agenti della polizia di Bratislava.

Lì, in una casa descritta come "una fortezza protetta da cancellate in ferro e telecamere piantata in un'area resenziale altrimenti tranquilla e borghese" hanno fatto irruzione i poliziotti decisi a bloccare "Nino l'Italiano". Secondo alcune ricostruzioni potrebbe esserci un collegamento con l'influenza dei clan calabresi della malavita organizzata, la cui ombra continua ad allungarsi pericolosamente sul delitto di settimana scorsa.

I due Vadalà e Caprotta, tuttavia, non sono gli unici fermati per il brutale assassinio di Kuciak e della fidanzata: ieri sono stati arrestati tre spacciatori che in un'intercettazione avrebbero parlato di "prendere le armi" per andare al paese dove abitava il reporter ucciso.

Nel frattempo il delitto sta sconvolgendo anche la vita pubblica del Paese mitteleuropeo: hanno rassegnato le proprie dimissioni il ministro della cultura e il segretario del consiglio di sicurezza. Le strade della capitale Bratislava si sono riempite di manifestanti furibondi contro il governo del primo ministro Fico.