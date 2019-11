"Solo le donne partoriscono": levatrice cacciata

Nell'epoca del politically correct affermare una banalissima ovvietà, cioè che solo le donne possono partorire, può farti perdere il posto e costarti caro. Non siamo, purtroppo, in un romanzo distopico ma nella realtà. Come riporta Il Messaggero, è successo a Lynsey McCarthy-Calvert, 45 anni, portavoce di Doula Uk, l'associazione no-profit nazionale inglese delle levatrici o assistenti materne che sostengono le donne nella gravidanza e nei primi mesi di vita del bambino, travolta dalle critiche e costretta a dimettersi per aver detto qualcosa che non doveva dire. La sua colpa? Aver scritto su Facebook, per l'appunto, che " solo le donne partoriscono ". Affermazione inaccettabile e offensiva per gli attivisti per i diritti delle persone trans, che hanno definito il suo linguaggio " assolutamente disgustoso ".

Secondo gli attivisti la sua affermazione è falsa e non è affatto vero " che solamente le donne mettono al mondo i bambini ". Il "bello", si fa per dire, è che la donna non solo non è stata difesa dalla sua associazione ma è stata anche ritenuta responsabile di aver violato " le linee guida di Doula Uk " e dunque costretta a dimettersi. Al Daily Mail Lynsey McCarthy-Calvert ha spiegato di essere " arrabiata e triste ". " Sono stata vittima di ostracismo - ha aggiunto - per aver detto che sono una donna e lo sono anche le mie clienti. La leadership è paralizzata dal non voler turbare gli attivisti per i diritti transgender ". Lynsey aveva scritto su Facebook di essere " una femmina umana adulta " in risposta alla decisione di Cancer Research UK di rimuovere la parola "donna" dalla campagna sui pap test. Il tribunale del politicamente corretto si è scatenato. In tutta risposta, una ventina di attivista transgender ha inviato una petizione a Doula UK, chiedendo che McCarthy-Calvert venisse punita per aver violato le politiche dell'organizzazione, in particolare quella che chiede ai suoi membri di "non pubblicare nulla che i nostri clienti e affiliati potrebbero trovare offensivo ".

Doula Uk aveva proposto alla donna di rimuovere il post "incriminato": proposta rispedita al mittente. Da qui le dimissioni. Il nuovo portavoce dell'organizzazione ha poi sottolineato: " Siamo orgogliosi di dire che cerchiamo di ascoltare l'esperienza di vita vissuta dei gruppi emarginati e di apportare modifiche, comprese le modifiche al linguaggio che usiamo - se riteniamo che sia necessario rendere la comunità di Doula nel Regno Unito più accogliente e solidale ". Come nota Lifesite, " Lynsey McCarthy-Calvert è una madre di quattro figli che lavora con donne in gravidanza a cui è stato detto che non ha il diritto di dire cos'è una donna ed è stata punita per aver osato sottolineare che la gravidanza e il parto riguardano soltanto le donne e non gli uomini ".

Ennesimo episodio nel quale la politica dell'identità, ossessionata dalla tutela dei gruppi emarginati - in questi caso i transgender - sconfigge il buon senso si presenta come una seria minaccia per la democrazia.