Sopravvissuta al lager riunisce 400 discendenti ​per il suo compleanno

Erano in 400, radunati davanti al Muro del Pianto di Gerusalemme, tutti membri (e ne mancavano alcuni) di un'unica famiglia. Era questo il regalo di compleanno che aveva chiesto Shoshana per i suoi 104 anni. E i suoi discendenti l'hanno accontentata.

Shoshana era soppravvissuta all'olocausto, ma ad Auschwitz aveva perso entrambi i genitori: il padre morto nel lager e la madre portata via da Josef Mengele e usata come cavia per gli esperimenti del medico nazista. In quel campo lei era rimasta sola, fino alla liberazione e all'arrivo in Austria. Era lì, che Shoshana aveva conosciuto Dov Ovitz, anche lui solo, sopravvissuto allo sterminio. I due si erano innamorati e sposati e poi erano emigrati in Israele, dove avevano costruito una nuova famiglia. Lì, Dov e Shoshana hanno avuto quattro figli, due maschi e due femmine, che hanno dato origine alla discendenza della famiglia Ovitz.

E per i suoi 104 anni, la donna aveva espresso il desiderio di rivedere tutta la sua nuova famiglia, riunita in un luogo sacro. Così, la nipote più anziana ha iniziato a cercare e contattare tutti i discendenti, come racconta The Jerusalem Post, per riunirli tutti al Muro del Pianto, nella Città Vecchia di Gerusalemme: " È stato complicato: abbiamo usato i social media e anche semplici sms per i meno tecnologici. Ne è valsa la pena" , ha detto la nipote. La cerimonia di compleanno, a detta dei partecipanti, " è stata molto commuovente. Avevamo tutti le lacrime agli occhi ". La foto del raduno, condivisa sui social, è diventata subito virale ed è stata condivisa dagli utenti di tutto il mondo.

To celebrate her 104th birthday, #Auschwitz survivor Shoshana Ovitz asked all her descendants come together to #Jerusalem for prayer at the Western Wall.



Moving image. pic.twitter.com/hpUgreVOgq — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) 7 agosto 2019

Così Shoshana ha vinto sull'"angelo della morte" (così era soprannomito Mengele), riuscendo a costruire un'enorme famiglia unita, nostante i nazisti le avessero portato via tutto in quel campo di concentramento.