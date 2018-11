Il sottomarino argentino ritrovato e già perduto: ​"Impossibile recuperarlo"

Lo stavano cercando da poco più di un anno, da quando, il 15 novembre del 2017, di quel sottomarino argentino si erano perse le tracce. Poi ieri, la compagnia marittima ingaggiata dall'Argentina per ritrovare il San Juan, aveva finalmente trovato il relitto, appoggiato dentro un avvallamento abissale, a 907 metri di profondità e 430 chilometri dalla costa della Patagonia.

Il sommergibile, però, si è spezzato in varie parti, sparpagliate in una vasta zona larga 80 e lunga 100 metri: "Questo fa pensare, la certezza non ci può essere, che potrebbe essere imploso, collassato quando era ormai molto vicino al fondale. Perché lo spargimento dei detriti è molto limitato nell'area" . Proprio per questo e a causa della profondità a cui si trova il relitto, il suo recupero e quello dei corpi dei 44 membri dell'equipaggio, potrebbe risultare impossibile.

Per individuare il sottomarino era stata impiegata una tecnologia particolare e molto cara, arrivata dagli Stati Uniti, in seguito alle pressioni dei familiari delle vittime. La Ocean Infinity, società marittima che può mappare i fondali marini, aveva già deciso di abbandonare le ricerche, quando l'insistenza dei parenti li ha convinti a scandagliare nuovamente il canyon abissale dove è stato trovato il relitto, punto già ispezionato altre volte.