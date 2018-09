Space X, un miliardario giapponese ha comprato il biglietto per la Luna

Imprenditore, batterista, appassionato d'arte. È il profilo del giapponese Yusaku Maezawa, il primo tursita lunare. Con un patrimonio personale che sfiora i tre miliardi di dollari, Maezawa è il fondatore di Zozotown, il più grande negozio nipponico di abbigliamento online.

Il 43enne sarà il primo passeggero dei nuovi razzi spaziali di Elon Musk e viaggerà fino a lambire il nostro satellite sulla navicella di Space X nel 2023. Maezawa ha prenotato tutti i posti sul Bfr disponibili per il viaggio di una settimana (e 390mila chilometri). Con lui viaggeranno un pittore, un musicista, un regista e un designer di moda.

Maezawa ha iniziato a costruire la sua fortuna nel 1998. Oggi è il 18esimo uomo più ricco del Giappone, tra i primi mille al mondo e il 59esimo del pianeta nel settore tech. La sua principale fonte di ricchezza è Zozotown, il sito rivenditore di moda fondato nel 2004 che nell'ultimo anno fiscale ha generato vendite per 76 miliardi di dollari.

I choose to go to the moon, with Artists. #dearMoon https://t.co/ivMypEcWBZ