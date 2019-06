Spagna, la Corte Suprema annulla la riesumazione di Francisco Franco

La salma di Francisco Franco non sarà riesumata. Ecco la decisione giunta stamane dalla Corte Suprema spagnola che ha deliberato di sospendere a titolo precauzionale l'esumazione dei resti del dittatore spagnolo Francisco Franco. Il mausoleo dove riposano le spoglie di Franco è situato nella monumentale basilica di "Valle de los Caidos" (La valle di coloro che cadevano), a circa 50 chilometri dalla capitale spagnola di Madrid.

Cinque giudici del Tribunale spagnolo hanno dichiarato di aver "deciso all'unanimità di sospendere a titolo precauzionale la riesumazione delle spoglie di Francisco Franco che doveva avvenire il 10 giugno" . La decisione dei magistrati spagnoli ha accolto la richiesta della famiglia di Franco di non spostare le sue spoglie.

La riesumazione del corpo di Francisco Franco, e il successivo trasferimento, era stata prevista per la settimana prossima, ma a seguito di diversi recenti scontri nel paese il potere giudiziario spagnolo ha preferito momentaneamente arrestare il processo di spostamento già deciso.

L’idea dell’esecutivo spagnolo, attualmente guidato dal presidente Pedro Sanchez, sarebbe quella di trasferire i resti del tanto acclamato dittatore in un luogo più discreto. Nella presunta lista dei luoghi ipotizzati ad accogliere la salma di Franco, spunta in cima alla classifica il cimitero di El Pardo situato nella capitale madrilena.

"La sospensione cautelare significa che il Governo rinvierà l'esecuzione dell'esumazione fino a quando il giudizio non sarà emesso nel merito della questione nei prossimi mesi.” , ha dichiarato la vicepresidente spagnola Carmen Calvo. “Non sorprende che la Corte Suprema sospenda l'esecuzione di una decisione la cui legalità deve essere rivista su richiesta di una delle parti. Ovviamente, la sospensione cautelare non indica nulla nel merito della questione, infatti, il Governo è convinto che la Corte Suprema respinga quest’appello, come ha fatto finora con tutte le risorse proposte dalla famiglia Franco. Raggiungere l'obiettivo finale conta più di tutto.”

Il mausoleo di San Lorenzo de El Escorial nella "Valle de los Caidos" ospita i corpi di circa 27.000 combattenti di Franco e di circa 10.000 oppositori repubblicani, motivo per cui Franco, che lo inaugurò il 1 ° aprile 1959, lo presentò come un luogo di "riconciliazione".