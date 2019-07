Spagna, ragazzo disabile sollevato dalla folla al concerto

Per Alex è stato un momento epico. Come lo ha descritto uno dei fotografi ufficiali del Resurrection Fest, pubblicando la foto del ragazzo su Instagram.

Alex è un giovane con paralisi cerebrale che non intende rinunciare ai suoi sogni. E così, con la maglietta degli Slipknot e il braccialetto d'ingresso stretto al polso, ha cantato a squarciagola le canzoni dei Arch Enemy al Resurrection Fest, uno dei principali festival di musica metal in Europa che si tiene ogni anno a Viveiro, in Spagna.

Il giovane, costretto sulla sedia a rotelle, è stato sollevato dagli spettatori durante la performace della band death metal svedese Arch Enemy. Centinaia di braccia hanno sorretto Alex, facendogli vivere un momento epico.