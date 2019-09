Spagna, scomparsa da dieci giorni la sciatrice Fernandez Ochoa

È giallo in Spagna per la scomparsa da ormai dieci giorni di Blanca Fernández Ochoa, 56 anni, ex sciatrice ed olimpionica (un bronzo), sorella di Francisco “Paco”, medaglia d’oro nel 1972 agli XI Giochi Olimpici Invernali di Sapporo in Giappone, morto nel 2006. Dallo scorso 23 agosto di lei si sono perse le tracce, quando è stata vista per l’ultima volta lasciare da sola e senza cellulare su una Mercedes Classe A, di colore nero, il suo appartamento di Aravaca, alla periferia di Madrid.

I famigliari di Blanca hanno dato l’allarme la sera dello stesso 23 agosto, informando il Commissariato di Polizia di Las Rozas e inviando un tweet a una nota trasmissione televisiva spagnola simile al nostro Chi l’ha visto?, ma delle molte segnalazioni arrivate, nessuna è stata ritenuta valida dagli inquirenti. Domenica mattina la polizia ha ritrovato l’auto della Fernández in località Cercedilla, cinquanta chilometri a Nord-Ovest della capitale spagnola, all’altezza del Parco Regionale Cuenca Alta Manzanares. L’auto era regolarmente parcheggiata e all’interno non sarebbero stati rilevati indizi che giustificano la scomparsa dell’ex olimpionica, prima atleta e sciatrice spagnola a vincere una medaglia (di bronzo) nella categoria sci alpino nel 1992 ai XVI Gioci Olimpici Invernali di Albertville in Canada. Inoltre, nel 1985 ha vinto a Vail quattro gare alla Coppa del Mondo, categoria gigante, e tre slalom tra Sestriere, Morzine e Lech.

Ieri, la figlia Olivia Fresneda, ha detto di essere «seriamente preoccupata per la scomparsa della madre», negando eventuali liti o discussioni. L’auto è stata rinvenuta in una zona abitata dove la famiglia Fernández, in passato, aveva abitato. L’ex olimpionica oltre a Olivia, giocatrice professionista di rugby, ha anche un figlio, David, l’ultimo ad avere visto la madre uscire di casa. La Fernández, da anni gestisce una scuola di sci.