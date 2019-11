Spagna, socialisti sono in testa ma non hanno la maggioranza. Vox terzo partito

Secondo i primi exit poll delle elezioni generali spagnole anche questa volta nessuna coalizione raggiunge la maggioranza assoluta. I dati di Gad3 elaborati per Rtve danno un leggero vantaggio alla destra. Il blocco Pp-Vox-Ciudadons raggiungerebbe tra i 155 e i 164 seggi, ben oltre i 147 delle precedenti elezioni. Il blocco di sinistra si fermerebbe tra i 147 e 156 seggi. Allo stato attuale, i socialisti perdono tra 4 e 9 deputati, mentre Podemos ne perde tra gli 8 e i dodici rispetto al voto del 28 aprile scorso. La nuova formazione di sinistra Mas Pas ne ottiene 3. I Popolari crescerebbero tra i 19 e i 24 deputati.

Clima teso in Spagna nel giorno delle quarte elezioni in quattro anni, con l'affluenza in calo come previsto: al 56,86% alle 18, quattro punti in meno del voto del 28 aprile scorso. Sullo sfondo c'è l'atmosfera pesante legata alla spinta separatista in Catalogna e al rafforzamento dell'estrema destra, che sul tema promette "maniere forti". Le elezioni sono state riconvocate dopo sei mesi al potere del premier socialista Pedro Sanchez, di nuovo favorito ma di nuovo, anche, probabilmente destinato a non trovare sostegno sufficiente per governare. Lui ha fatto appello ai 37 milioni di elettori, chiedendo loro di assegnargli un mandato chiaro per mettere fine all'instabilità politica che dal 2015 affligge il Paese.

Al centro della campagna elettorale è stata la Catalogna, dopo le violente proteste di metà ottobre, seguite alle condanne a lunghe pene carcerarie a nove leader indipendentisti per la spinta separatista del 2017. Vox ha capitalizzato i timori degli spagnoli promettendo di "usare maniere forti", per voce del leader Santiago Abascal che ha parlato di rendere illegali i partiti secessionisti, di sospendere dell'autonomia della Catalogna e di arrestare il presidente indipendentista catalano, Quim Torra. Sanchez ha chiesto agli elettori di votare per arginare "lo spirito del franchismo" incarnato da Vox, criticando anche la destra per non aver esitato ad allearsi al movimento di ultradestra per controllare l'Andalusia, zona più popolosa di Spagna, la regione di Madrid, la più ricca, e il municipio della capitale. "La Spagna ha bisogno di un governo progressista, per tenere testa al franchismo, all'estremismo e ai radicali", ha martellato Sanchez in campagna elettorale. In ballo in questa elezione c'è anche l'ipotesi di alleanza tra socialisti e Podemos, dopo il fallimento dei negoziati l'estate scorsa. Sanchez non nasconde di preferire governare in minoranza piuttosto di tentare il dialogo con lo schieramento di Pablo Iglesias. Il quale, tuttavia, proprio nel giorno del voto gli ha teso la mano: "Vogliamo lasciare dietro le spalle i rimproveri e tendere la mano al Psoe, e poter formare un governo", ha detto citato dai media spagnoli.