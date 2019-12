Spagna, turista annega con i due figli nella piscina del residence

Tragedia alla vigilia di Natale in Costa del Sol dove tre componenti della stessa famiglia sono morti annegati in un resort in cui si trovavano in vacanza. Si tratta di un turista britannico di 53 anni che è morto annegato insieme ai due figli adolescenti (di 16 e 9 anni) nella piscina di in un villaggio turistico situato a Mijas, piccolo centro turistico a 30 chilometri da Malaga.

I fatti, su cui sta indagando la guardia civile spagnola, sono accaduti martedì e non sono ancora chiare le dinamiche dei fatti ma fonti locali affermano che, da quanto emerso da una prima ricostruzione dei fatti, il padre e uno dei due ragazzi si sarebbero buttati in acqua nel tentativo di salvare l'altra figlia in difficoltà.

Secondo quanto riportato da alcuni testimoni oculari anche una persona si è gettato in acqua nel tentativo di aiutare i tre malcapitati e pare abbia avuto anche egli difficoltà a uscire dalla piscina. Questa dichiarazione ha spinto le indagini verso l'ipotesi che si sia verificato un problema nel sistema di aspirazione della piscina. Pertanto, i membri del gruppo speciale di attività subacquee della guardia civile spagnola sono sul posto per ispezionare il sistema.

I soccorsi sono stati allertati intorno alle 13:30 di martedì 24 dicembre da alcuni ospiti, ma era troppo tardi e all'arrivo del personale paramedico i tre erano già in stato di incoscienza e non si è potuto fare altro che costatare il decesso. I corpi delle tre vittime sono stati trasferiti all'Istituto di medicina legale (IML) dove saranno eseguite le autopsie. Gli investigatori sono in attesa anche dei rapporti forensi per determinare le cause della morte.

Non sono ancora stati resi noti i nomi delle tre persone ma pare che il padre e la figlia fossero cittadini britannici, mentre il figlio di 16 anni dovrebbe essere un cittadino americano. Per la madre delle due vittime è stato necessario il sostengo psicologico e il trasporto presso il centro sanitario locale a causa dello choch. Pare che il turista britannico con la famiglia avessero programmato di rimanere in vacanza nel residence nel periodo tra il 21 e il 28 di questo mese.

Un portavoce del Club La Costa World, il complesso turistico in cui alloggiava la famiglia, ha dichiarato che la società si è resa completamente disponibile per comprendere le dinamiche dei fatti e ha fatto le proprie condoglianze alla famiglia e ha ringraziato i servizi di emergenza per la "risposta rapida e professionale", nonché il personale dello stabilimento che ha collaborato in questo momento difficile.