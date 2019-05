Sparatoria in un campus della North Carolina: due morti e quattro feriti

È di due morti e quattro studenti feriti, due in modo grave, il bilancio della sparatoria nel campus dell'Università della North Carolina, a Charlotte. Si tratta dell'ennesimo attentato in un Ateneo statunitense, dove nel pomeriggio di ieri si è vissuto un incubo, con i ragazzi che sono scappati in massa dalla biblioteca, dove è iniziata la mattanza.

La polizia ha catturato l'attentatore e il dipartimento di Charlotte-Mecklenburg ha identificato il responsabile: sarebbe il ventiduenne Trystan Andrew Terrell, ex studente proprio dell'Unc. Secondo un'emittente locale affiliata della Fox, le vittime sono un 17enne e un 18enne, strappate alla vita dal folle con le armi.

Al momento sono ancora ignote le cause della tragedia, mentre l'Università – nella quale studiano 30mila ragazzi e lavorano 3mila persone – rimane blindatissimo dalle forze dell'ordine a stelle e strisce.