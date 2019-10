Sparatoria a New York: quattro morti e tre feriti

È di almeno quattro morti e tre feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta a Brooklyn (New York). Lo riferisce la Nbc, che parla di un " brutale incidente ". I fatti sarebbero accaduti in un locale notturno in Utica Avenue chiamato Triple A Aces, che si presenta come " uno spazio da affittare per eventi sociali e privati ".

Secondo diverse fonti, i feriti sarebbero sono in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Due persone sarebbero state fermate dalla polizia per essere interrogate.

Le circostanze di quanto avvenuto sono ancora da chiarire. Un portavoce della Polizia di New York ha spiegato che gli agenti sono intervenuti dopo aver ricevuto un allarme per colpi d'arma da fuoco arrivato prima delle 7 del mattino. Sul posto hanno poi trovato i corpi senza vita di quattro uomini.