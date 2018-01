Sparatoria in una scuola del Kentucky: almeno un morto

Ennesima sparatoria in una scuola americana. A Benton, nel sudest del Kentucky, un uomo ha esploso diversi colpi d'arma da fuoco su un gruppo di preghiera, uccidendo tre persone e ferendone altre cinque. La scuola teatro del grave episodio è la Marshall County High School. Secondo quanto riporta la Cbs l’aggressore è stato arrestato dalla polizia. Il governatore del Kentucky, Matt Bevin, dopo la sparatoria ha pubblicato un tweet in cui, oltre a riportare quanto accaduto, ha rivolto a tutti un appello: "Per favore non speculate o diffondete voci. Lasciamo lavorare coloro che sono intervenuti e ringraziamoli per essere lì ad agire".

Benton si trova nella contea di Marshall, circa 120 miglia a nord-ovest di Nashville, Tennessee. La sparatoria si è verificata intorno alle 8 del mattino.

Tragic shooting at Marshall County HS...Shooter is in custody, one confirmed fatality, multiple others wounded...Much yet unknown...Please do not speculate or spread hearsay...Let’s let the first responders do their job and be grateful that they are there to do it for us...