Sparatoria in Texas, 25enne muore facendo scudo al figlio neonato

Teneva stretto stretto il suo bimbo al petto. Così Jordan Jamrowski Anchondo è morta nella sparatoria al centro commerciale "Cielo Vista" di El Paso, Texas.

La mamma 25enne stava facendo scudo con il corpo al suo piccolo, quando un proiettile l'ha raggiunta senza lasciarle scampo. La giovane, riporta Tgcom24, è morta sotto i colpi dell'assalitore mentre comprava materiale scolastico per i figli più grandi con il più piccolo in braccio.

" Dalle ferite sul bimbo - ha spiegato la sorella della 25enne all'agenzia Associated Press - è probabile che mia sorella gli abbia fatto da scudo. Così quando è stata colpita con il piccolo in braccio, potrebbe esserci caduta sopra, insomma ha dato la sua vita per proteggerlo ".

Jordan Jamrowski Anchondo è così una delle vittime della sparatoria in Texas, in cui sono rimaste uccise 20 persone. La sorella della giovane mamma ha inoltre spiegato che sta aspettando notizie del marito della 25enne, rimasto ferito nel centro commerciale.