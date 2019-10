Sparatoria in Texas: ci sono morti e feriti

Una sparatoria in Texas ha provocato due morti e almeno 12 feriti. Al momento è questo il bilancio della violenta azione avvenuta poco dopo la mezzanotte nel corso di una festa dell'A&M University Commerce di ritorno a Greenville, a nord-est di Dallas. Prontamente sono state avvertite le forze dell'ordine che si sono recate sul posto: non vi sono ancora notizie relativamente alle identità dell'aggressore che ora sarebbe in fuga.

Non è ancora chiara l'intera dinamica di quanto avvenuto: WFAA-TV ha fatto sapere che potrebbe essere stato utilizzato un fucile calibro 227. La Texas A&M University-Commerce è un'istituzione pubblica con un'iscrizione di oltre 12mila studenti, che la rende la terza più grande istituzione nel Texas A&M University System.

Si indaga

Non è assolutamente da escludere che il numero delle vittime e dei coinvolti possa aumentare: nei vari video diffusi sui social si notano diverse persone a terra, sanguinanti e in fin di vita. L'ufficio dello sceriffo nella Contea di Hunt non è ancora in grado di rilasciare commenti sulla situazione o di dire quando verranno forniti ulteriori aggiornamenti.

Intanto proseguono le indagini: la polizia sta provando a raccogliere diverse testimonianze con l'intento di ricostruire il profilo del colpevole e risalire alla sua identità. Si valutano molte ipotesi, tra cui quella del terrorismo. Va sottolineato che il Texas, a fronte del recente aumento dell'ondata di sparatorie, ha risposto con un incremento dell'addestramento delle forze dell'ordine e del personale medico del pronto soccorso, in particolar modo per quanto riguarda la ferite da armi da fuoco.