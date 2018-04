"Spari contro il palazzo reale". Un golpe in Arabia Saudita?

Spari contro il palazzo reale in Arabia Saudita. Lo annuncia France news 24, che cita alcuni video diffusi in rete. Il Jerusalem Post, invece, fornisce un quadro più dettagliato e parla anche di esplosioni. Secondo le notizie diffuse in rete, si tratterebbe di un tentativo di colpo di Stato e re Salman sarebbe stato allontanto dall'edificio. Molto probabilmente, il sovrano si trova all'interno di un bunker iper protetto.

Altre fonti parlano di un piccolo drone che avrebbe cercato di forzare il sistema di sicurezza del palazzo e sarebbe stato abbattuto.

IlGiornale.it non è in grado di verificare in maniera indipendente queste informazioni.

Il precedente dell'Arabia Saudita

Non è la prima volta che accade un evento simile. L'8 ottobre scorso, dopo la visita di re Salman in Russia, si è verificato un fatto simile. Le aperture, almeno sulla carta, di Mohammed Bin Salman non piacciono a molti. Anche perché queste, molto spesso, si accompagnano a delle violenti purghe per accentrare il potere nelle mani del delfino saudita. Qualcuno sta reagendo di fronte alla svolta del principe?

BREAKING: Unconfirmed reports of a coup attempt in #Saudi as gunfire is heard near the royal palace in Riyadh, the Saudi capital.



King Salman reportedly moved to a safe bunker, reportedly at a nearby Air Force base. Ongoing situation. pic.twitter.com/Y3bPGxNK88 — Haidar Sumeri (@IraqiSecurity) 21 aprile 2018

Notizia in aggiornamento