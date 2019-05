Lo squalo si avvicina alla donna che nuota: le immagini sono da brivido

Stava guardando il panorama dal balcone del suo appartamento al 28esimo piano. Sotto di sé, l'oceano al largo della costa di Panama City Beach, in Florida. Così Stan Battles ha visto e ripreso una scena sconvolgente. Nelle acque cristalline della baia, soltanto una donna nuota al largo. La scena, inizialmente sembra tranquilla: una giornata di sole, in cui qualcuno ne ha approfittato per un tuffo nell'oceano. Ma, ad un certo punto, Stan si rende conto che qualcosa non va: una grossa sagoma scura compare poco lontano dalla donna che nuota. È uno squalo.

Inizialmente il terribile predatore sembra non curarsi della nuotatrice che, ignara di tutto, pare non essersi accorta del pericolo. Poi, improvvisamente, l'animale inverte la rotta e si dirige proprio verso la donna. A quel punto, dalla spiaggia si levano grida di allarme, ma la nuotatrice diventata il bersaglio dello squalo non sente nulla. Poi, dopo pochi secondi, il tono della gente che grida cresce e la donna, accortasi del pericolo, inizia a nuotare disperatamente verso la riva, per sfuggire al predatore, fino a che lo squalo perde interesse per lei e si dirige di nuovo al largo.

Nelle acque della Florida succede spesso che gli squali si avvicinino alla riva, alla ricerca di razze e piccoli pesci, ma è molto raro che i predatori attacchino l'uomo.