Stati Uniti, 38enne uccide ex e mangia gli organi: aveva già ucciso

Joseph Oberhansley, già omicida nel 2000, è ancora in attesa di condanna. L'11 settembre del 2014, non accettando la fine della relazione con la 46enne Tammy Jo Blanton, l'uomo entrò nella sua abitazione e la uccise in bagno. Dopo averla smembrata, il 38enne mangiò alcuni organi interni della vittima