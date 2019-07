Orrore negli Stati Uniti, dove una ragazzina di 17 anni è stata uccisa dal fidanzato, che ha successivamente postato le foto del cadavere sui principali social network.

A perdere la vita Bianca Devins, una giovane influencer del web. Il fatto si è verificato ad Utica (New York), nella mattinata di domenica scorsa. Al momento gli inquirenti sono impegnati nel complesso compito di rintracciare tutte le macabre immagini del corpo così da rimuoverle dalla rete. Un'operazione piuttosto ardua, dato che ormai girano diverse copie degli scatti, condivisi da vari utenti.

Secondo quanto riferito dal "New York Times", Bianca ed il suo ragazzo, il 21enne Brandon Clark, si erano conosciuti su Instagram qualche mese fa. La sera precedente l'omicidio, i due si erano recati insieme ad un concerto, ma sulla via di casa qualcosa deve aver fatto scattare la furia del giovane. Questi ha infatti tagliato la gola alla 17enne, arrivando quasi a decapitarla, per poi postare la foto del corpo su Instagram e sul proprio account Discord, un'app di messaggistica. "Bianca, I'm sorry" ,avrebbe scritto sotto le scioccanti immagini. "Bianca, mi dispiace (in italiano, ndr)".

Stati Uniti, influencer sgozzata dal fidanzato che pubblica le foto

Immediato l'allarme sui social. Tante le richieste di intervento inoltrate alle forze dell'ordine dagli utenti sconvolti. Mentre in molti si adoperavano per contattare le autorità, altri hanno invece cominciato a diffondere le immagini sul web. Gli agenti di polizia non hanno comunque dovuto faticare molto per trovare i due ragazzi. Brandon ha infatti chiamato il 911, per confessare quanto aveva appena fatto, rivelare la propria posizione ed informare di essere pronto a fare del male anche a se stesso.

Quando i poliziotti hanno raggiunto il posto, intorno alle 7 del mattino, il 21enne si era già procurato delle ferite alla gola, ed ha lottato per sottrarsi alla presa degli agenti che lo hanno fermato mentre cercava di immortalare il gesto col suo smartphone. Il giovane è stato poi soccorso e trasportato in ospedale, dove ha subito un intervento chirurgico d'urgenza.

Il corpo di Bianca, invece, è stato trovato abbandonato sulla strada, vicino ad un Suv nero. Ad identificare il cadavere la sorella della 17enne, Liv, ancora sotto choc ed in preda al dolore. L'account di Brandon, nel frattempo, è stato rimosso. Il giovane, che non dovrebbe più trovarsi in pericolo di vita, è accusato di omicidio.

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia della giovane. Il fatto ha sconvolto tutta la pololazione degli Stati Uniti.