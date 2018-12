È scontro sul trattato nucleare: arriva l'ultimatum degli Usa a Putin

Mike Pompeo lancia un ultimatum alla Russia sul trattato Inf sui missili a medio raggio. Mosca ha due mesi di tempo per rispettare l'accordo oppure gli Stati Uniti usciranno dall'accordo. Il segretario di Stato Usa ha annunciato la presa di posizione di Washington dopo l'incontro tra i ministri degli Esteri della Nato: " Solo la Russia può salvare questo trattato " e deve farlo " in 60 giorni ". " Quando è stato firmato, nel 1987, il trattato rappresentava lo sforzo compiuto in buona fede da due Paesi rivali per ridurre la minaccia di una guerra nucleare. A prescindere dal successo del trattato, oggi ci troviamo davanti agli imbrogli della Russia rispetto ai propri obblighi di controllo degli armamenti ".

" Gli Stati Uniti dichiarano di aver colto la Russia nella violazione materiale del trattato - ha continuato Pompeo -. Sospenderemo i nostri obblighi come rimedio efficace nell'arco di 60 giorni, a meno che " la Russia " non torni al pieno e verificabile rispetto " del trattato. " La Russia deve ammettere le proprie violazioni. Una sola parte rispetta il trattato: non è un accordo, è un'autolimitazione " ha concluso il capo della diplomazia americana.