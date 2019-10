Lo Stato islamico conferma la morte di al-Baghdadi ed elegge un nuovo califfo

Abu Bakr al-Baghdadi è morto. E’ quanto ha confermato lo Stato islamico in un messaggio audio diffuso da Al-Furqan Media. Il nuovo califfo è Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. L'intera macchina mediatica dello Stato islamico è in attività, con sigle simpatizzanti di supporto operative su diverse piattaforme social.

Stato islamico: “Il califfo Abu Bakr al-Baghdadi è morto”

24 ore prima di pubblicare l'audio, al-Furqan Media, ala mediatica dello Stato islamico, ha annunciato l’imminente diffusione di un nuovo messaggio. Al-Furqan Media, ala mediatica del gruppo responsabile della diffusione dei monologhi audio della leadership dell’organizzazione terroristica, in un messaggio audio diffuso pochi minuti fa ha confermato la morte di Abu Bakr al-Baghdadi. Al-Furqan Media risponde direttamente alle principale figure del movimento. I precedenti messaggi audio come Give Glad Tidings to the Patient e He was Sincere Toward Allah and Allah Fulfilled His Wish, letti rispettivamente da Abu Bakr al-Baghdadi e Abul-Hasan Al-Muhajir, ormai ex portavoce dello Stato islamico, sono stati pubblicati da Al-Furqan Media.

La fase preparatoria: il ruolo di Bank al-Ansar

Da circa 24 ore, il canale Bank al-Ansar con la sua Media Invasion Brigade (lanciata all'inizio dello scorso aprile) ha intensificato la sua attività per la creazione di nuovi account Twitter, YouTube e Facebook. La Media Invasion Brigade si riferisce alla jihad mediatica. Sfruttare, cioè, le diverse piattaforme social per amplificare i messaggi ufficiali dell'organizzazione terroristica. Bank al-Ansar consente agli utenti di ignorare la registrazione richiesta per aprire nuovi account, garantendo un ventaglio di profili pronto uso. Bank al-Ansar, quindi, fornisce agli utenti account nuovi e relativi codici di accesso. In questo modo i jihadisti aggirano le impostazioni di sicurezza delle piattaforme social, “saltando” da un account all’altro ed alimentando la diffusione dei contenuti a vantaggio di una persistenza temporale e profondità strategica digitale. Annunciando la diffusione di un messaggio audio, lo Stato islamico ha sfidato nuovamente i protocolli di sicurezza delle piattaforme social e video sharing, facendo leva sulla “stupidità dei crociati”.

Presentato il nuovo portavoce dello Stato islamico

L’audio, della durata di sette minuti e 37 secondi, è stato intitolato وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُؤتِيهِ أجراً عَظيماً che potremmo tradurre in “Chiunque adempirà al destino promesso da Dio otterrà una grande ricompensa”. L'Mp3 da 11,3 mb si sta diffondendo velocemente sulla rete. Abbiamo scaricato la nostra copia da Telegram, ma il messaggio è disponibile su una incredibile varietà di piattaforme grazie anche ai ridotti tempi di upload.

L’audio è stato letto da Abu Hamza al-Qurayshi, nuovo portavoce dello Stato islamico. Abu Hamza al-Qurayshi è il successore di Abu al-Hassan al-Muhajir, definito come “ministro ed assistente di al-Baghdadi”.. Figura di spicco dell'organizzazione terroristica, Abu al-Hassan al-Muhajir è stato presentato su Al-Furqan il 5 dicembre del 2016. Abu al-Hassan al-Muhajir era l'erede di Abu Mohammad al-Adnani, eliminato in un raid aereo statunitense il 30 agosto del 2016. Al-Muhajir, la cui vera identità è ancora oggi sconosciuta, non possedeva la preparazione ed il carisma del suo predecessore. Fino ad oggi non esistono foto, video ed informazioni su Abu al-Hassan al-Muhajir.

Il nuovo califfo è Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi

"America, non rallegrarti della morte di al-Baghdadi. Non ti rendi conto che lo Stato islamico è ora in prima linea in Europa ed in Africa occidentale e che continuad ad estendersi da est a ovest? Il Consiglio della Shura, seguendo le precedenti direttive e volontà di al- Baghdadi, ha prestato giuramento ad Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, nuovo califfo dello Stato islamico".

Il nome di battaglia del nuovo califfo suggerisce che appartiene al clan Hashemita, da cui proveniva il profeta Maometto. Un califfo deve possedere determinati attributi e credenziali: musulmano, adulto, devoto, sano di mente, fisicamente integro e provenire dalla tribù Quraysh della penisola arabica. La parola khalifa significa successore. Soltanto un legittimo califfo può richiedere la fedeltà di tutti i musulmani.