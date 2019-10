Stella del pop coreano trovata morta: era vittima di bullismo

La musica pop coreana perde una delle sue stelle più brillanti. La 25enne Sulli, idolo dei giovanissimi, è stata trovata morta nella sua casa a sud di Seoul dal manager.

Le cause del decesso non sono ancora state chiarite, mentre i fan credono che la giovane popstar si sia tolta la vita per depressione. La polizia di Seongnam ha dichiarato di non aver trovato segni sul corpo della 25enne e neanche biglietti d'addio nella sua abitazione.

Sulli, il cui vero nome era Choi Jin-ri, era stata a lungo vittima di cyberbullismo. La giovane aveva avuto il coraggio di denunciare e affrontare i bulli che però non hanno mai smesso di minacciarla e insultarla. Negli ultimi tempi, era persino girata voce di un suo ritiro a causa dei attacchi sul web.

Come riporta Repubblica, Sulli ha debuttato a 11 anni al cinema per poi intraprendere la carriera musicale entrando a far parte nel 2009 della girlband F(x). Lasciato il gruppo, ha presentato una serie televisiva nella quale alcune celebrità discutevano degli abusi online. Poi la morte.