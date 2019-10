StratCom, si conclude l’era dei floppy disk

Il Comando Strategico degli Stati Uniti ha definitivamente ritirato i floppy disk da 8 pollici utilizzati fino allo scorso giugno per memorizzare i dati dei missili balistici intercontinentali Minuteman III. Le unità sono state sostituite da archivi digitali a stato solido. Lo Strategic Automated Command and Control System, che coordina le capacità strategiche dell’Air Force, è in esecuzione sulle piattaforme informatiche IBM del 1976.

Perchè lanciare 400 missili balistici intercontinentali con i floppy disk da 8 pollici

La componente strategica terrestre degli Stati Uniti, formata da 400 missili balistici intercontinentali Minuteman III LGM-30G schierati nel Montana, Nord Dakota, Wyoming e sempre pronti al lancio, sono gestiti da hardware e software che oggi non esiteremmo a definire obsoleto. Per inviare e ricevere messaggi di reazione immediata ed abilitare il lancio di missili strategici a copertura di possibili bersagli, l’USAF utilizza lo Strategic Automated Command and Control System o SACCS. Il SACCS è in esecuzione su una piattaforma informatica IBM Series/1 a 16 bit del 1976 (da quando cioè Gerald Ford era alla Casa Bianca). I pezzi di ricambio per il sistema sono ovviamente difficili da trovare perché obsoleti e fuori produzione da decenni, tuttavia la mancanza di una connessione ad Internet fornisce una sicurezza solida per i siti missilistici. Fino allo scorso giugno, per memorizzare i dati dei missili balistici intercontinentali Minuteman III si utilizzavano i floppy disk da 8 pollici. I floppy da 8 pollici non dispongono dello spazio necessario per contenere un malware: parliamo di 1,2 megabytes, ma solo nella versione a doppia faccia. Era quindi altamente improbabile che un hacker avesse esperienza con i floppy da 8 pollici. Essendo fuori produzione il governo li acquistava nuovi su Ebay. La transizione dai floppy da 8 pollici a “nuove soluzioni di archiviazione digitale a stato solido” si è ufficialmente conclusa. Aggiornati anche i terminali portatili e desktop.

Lo Strategic Automated Command and Control System gira sulle affidabili e sicure piattaforme IBM Series/1. Queste ultime resteranno in servizio almeno fino al 2025, anno in cui saranno rilevate dal supercomputer della Cray denominato El Capitan. Il supercomputer da 600 milioni di dollari entrerà in produzione alla fine del 2023 e dovrebbe raggiungere la piena capacità operativa due anni dopo. Soltanto in quel momento gli IBM Series/1 di STRATCOM potranno essere definitivamente spenti.