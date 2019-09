Sopravvive al cancro per due volte e poi vince ​1,5 milioni alla lotteria

Ogni volta che usciva per comprare il biglietto della lotteria, sua moglie gli augurava buona fortuna: " Prendi il biglietto vincente" , gli diceva. Ma quel giorno Claudia, si era stranamente dimenticata di dire quella frase a suo marito Stu.

La storia di Stu MacDonald, cittadino di Bend, una città dell'Oregon, negli Stati Uniti, ha dell'incredibile. A raccontarla è stato lui stesso, ammettendo di essere " un ragazzo molto fortunato" . Stu, infatti, per ben due volte, è sopravvissuto al cancro. " E ora - dice, secondo quanto riporta Tgcom24- eccomi qui. È incredibile" .

Ma la fortuna dell'uomo non si è esaurita qui. Oltre che per le due guarigioni, infatti, Stu può dirsi molto fortunato per un altro motivo: ha vinto alla lotteria.

Lo scorso sette settembre, infatti, era uscito per acquistare il solito biglietto, che comprava ogni settimana. Questa volta, però, la moglie si era dimenticata di darle il suo augurio portafortuna. Eppure, Stu MacDonald, con quel biglietto, ha vinto un montepremi non indifferente: 4,6 milioni di dollari, anche se calcolando le tasse ne porterà a casa 1,5 milioni.