Lo studioso del gender ammette: "Mi sono inventato tutto"

Non solo l'ideologia gender esiste, ma chi l'ha sponsorizzata per anni ora si pente e ammette di aver falsificato le conclusioni delle sue ricerche. Parliamo del docente canadese Christopher Dummitt, professore associato di storia presso la Trent University di Peterborough, autore di due libri: The Manly Modern: Masculinity in the Postwar Years (Vancouver 2007) e Contesting Clio's Craft: New Directions and Discussates in Canadian History (London, 2009). Il primo, in particolare, è definito " il primo grande libro sulla storia della mascolinità in Canada " e " si rivolge a studiosi e studenti di storia, studi di genere e studi culturali ", nonché ai " lettori interessati alla storia e alla costruzione sociale del genere ". Il "genere" inteso dunque come una costruzione sociale e culturale, in una visione dei sessi in cui nulla è determinato: anche il corpo e la biologia sarebbero sottoposti all'agire umano, secondo una prospettiva post-moderna e costruttivista.

Ora Dummitt, ideologo del gender e docente di fama, ammette di essersi profondamente sbagliato. In un articolo intitolato Confessioni di un costruttivista sociale pubblicato su Quillette e tradotto da Le Pointe, il professore osserva che, inizialmente, " molte persone non erano della mia opinione. Chiunque - quasi tutti - non fosse pratico delle teorie sul genere aveva difficoltà a credere che il sesso fosse un costrutto sociale, tanto era contro il buon senso. Ma oggi le mie idee sono ovunque. Nei dibattiti sui diritti dei transessuali e sulla politica da adottare in merito ai trans nello sport ". Per molti attivisti, sottolinea, " dire che il sesso è una realtà biologica equivale a hate speech " e gli ultra-progressisti " accusano chiunque lo affermi di negare l'identità delle persone transessuali e ciò equivale a voler causare danni a un altro essere umano. A tal proposito, il cambiamento culturale è stato stupefacente ".

Piccolo problema: lo studioso del gender ammette di essersi sbagliato e di aver, in buona parte, essersi inventato tutto dalla A alla Z. È lo stesso professore canadese a illustrare la fallacia delle sue argomentazioni sugli studi di genere. " Innanzitutto - afferma - ho sottolineato come storico che il genere non è stato sempre e ovunque definito allo stesso modo. Come ho scritto in The Manly Modern, il genere è una raccolta di concetti e relazioni storicamente mutevoli che danno senso alle differenze tra uomini e donne ". Secondo aspetto: il potere, quello che, secondo gli studi di Dummitt, era alla base di tutto. " Pertanto - prosegue - se qualcuno negava che il sesso e il genere fossero variabili, se insinuava che c'era qualcosa di intramontabile o biologico nel sesso e nel gender, allora stava effettivamente cercando di giustificare il potere. E quindi legittimare le oppressioni ".