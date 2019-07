La sua ex si sposa, 22enne si impicca in diretta Facebook

Non riusciva a vivere sapendo che la sua ex fidanzata si sarebbe sposata con un altro uomo. Così il 22enne indiano Shyam Sikarwar ha pensato di togliersi la vita.

" Mi manca e non posso vivere senza di lei. Non sopporto il fatto che si sposi con qualcun altro. Lo stress di perderla mi ha colpito a tal punto che ho perso il lavoro ", avrebbe scritto il ragazzo in una lettera lasciata alla famiglia.

Come spiega il Messaggero, il giovane si impiccato all'interno di un tempio nel villaggio di Rhaiba. Nel frattempo il telefonino ha ripreso tutta la scena, trasmettendo in diretta su Facebook il tragico avvenimento.

" Il corpo della vittima è stato trovato appeso all'interno dei locali del tempio dai residenti - ha fatto sapere un portavoce della polizia -. Durante l'indagine abbiamo scoperto che il ragazzo era disoccupato e depresso. Abbiamo eseguito l’autopsia e consegnato il corpo alla famiglia ".

Il quotidiano The Sun ha contattato Facebook per avere chiarimenti, ma non sarebbe ancora noto per quanto tempo il video sia rimasto online e da quante persone sia stato visto.