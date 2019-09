Sub incontra l'anaconda: il video del faccia a faccia

Si era immerso nel Rio Formoso, in Brasile. Lì, lo shark diver Bartolomeo Bove ha avuto un incontro tanto straordinario, quanto pericoloso. L'uomo, infatti, shark diver professionista e videografo subacqueo di 39 anni, si è trovato faccia a faccia con un'anaconda gigante.

Lo scorso luglio, mentre faceva un'immersione nelle acque del fiume brasiliano insieme a un collega, il ragazzo ha filmato il curioso incontro. "Quella che si vede nel video - spiega- è un'esemplare femmina di 7 metri e di circa 90 chili di anaconda verde, la più grande fra le 4 specie di anaconda" . Le immagini mostrano il serpente, che nuota tranquillo nel fiume, "c ompletamente indifferente alla nostra presenza" , anche se ogni tanto si avvicina alla telecamera, incuriosito dallo strano oggetto e lecca la lente. " Il suo comportamento- sostiene Bove- sfata il mito secondo il quale l'anaconda sia una creatura aggressiva e violenta che può mettere in pericolo la vita delle persone. Certamente si tratta di un animale predatore molto forte e il più grande tra tutti i serpenti che può reagire se si sente minacciato o infastidito, quindi è comunque da trattare sempre con molto rispetto ".