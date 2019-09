Le sue oche e anatre starnazzano troppo: contadina a processo

Finire a processo per colpa delle proprie oche e anatre. Per quale ragione, poi? Perché i due uccelli starnazzano troppo, infastidendo oltremodo il vicino di casa. È la storia di Dominique Douthe, che è chiamata a rispondere in tribunale alle accuse del dirimpettaio.

La 67enne francese vive a Soustons, nel dipartimento delle Landes (terra di foie gras), e a farle compagnia ci pensano circa cinquanta pennuti, che a donna accudisce amorevolmente da molti anni.

Una sorta di allevamento che da diverso tempo non dà pace ai vicini, esasperati dai versi e rumori incessanti delle oche e delle anatre. Per loro, con i nervi allo stremo, si è reso necessario l'estremo tentativo: portare le proprie istanze in un'aula di tribunale.

Una vicenda assurda, più unica che rara. Da quanto si apprende dalla stampa transalpina, però, il giudice dovrebbe archiviare il caso, lasciando così anatre e oche libere di starnazzare in libertà, giorno e notte.