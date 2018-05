Suv investe pedoni in Oregon. Ci sono tre feriti, due sono gravi

Ci sono ancora molti punti da chiarire su quanto avvenuto a Portland, nell'Oregon, dove tre donne sono state investite da una persona a bordo di un Suv e due sono rimaste ferite in modo grave. Il tutto è avvenuto tra la Southwest 6th Avenue e la Southwest Harrison Street, nella zona del campus dell'università locale.

Secondo fonti di stampa una quarta persona potrebbe essere stata ferito, ma gli agenti non sono stati in grado di rintracciarla. Hanno invece subito fermato una Mazda di colore blu, circondata in strada. È questa l'automobile che ha investito le vittime. Non è ancora chiaro se le donne rimaste vittime dei fatti siano studentesse dell'ateneo o persone che si trovano lì per altre ragioni.

ll momento dell'arresto del conducente è stato filmato e diffuso dalle televisioni statunitensi.