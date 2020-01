Svelate le compagnie aeree più puntuali del mondo

La puntualità è uno dei requisiti fondamentali che un viaggiatore cerca quando decide di prenotare un volo, soprattutto se viaggia per lavoro o deve effettuare più scali, sincronizzando le tempistiche per non perdere eventuali coincidenze. Ogni anno si può dare un'occhiata alla lista che viene stilata sulla puntualità sia delle compagnie aeree che degli aeroporti. Nel rapporto "On-Time Performance Review", stilato dalla società di analisi dei dati di viaggio Cirium, la Russia ha dominato nel 2019: infatti, la compagnia aerea più puntuale del mondo risulta essere proprio la russa Aeroflot.

Al secondo posto in classifica troviamo la giapponese All Nippon Airways (ANA), mentre il podio viene completato dalla statunitense Delta Air Lines. Per quanto concerne gli aeroporti, il più puntuale del mondo è l'aeroporto internazionale di Mosca Sheremetyevo. Il rapporto in questione tiene traccia di oltre 100.000 voli giornalieri in tutto il mondo e basa la sua analisi su una copertura dell'80%. Cirium considera un volo in orario se l'aereo arriva al gate entro 15 minuti dalla timeline di arrivo prevista. La puntualità sulla prestazione di un aeroporto viene misurata anche in relazione ai voli in partenza che risultano essere puntuali. Dunque, tenendo conto di questi parametri, si è notato che la compagnia aerea russa Aeroflot ha avuto una percentuale dell'86,7% di suoi voli in perfetto orario. La percentuale scende all'86,3% per la Nippon Airways e all'85,7% per la Delta Air Lines.



La classifica continua con il quarto posto, raggiunto dalla brasiliana Azul Brazilian Airlines (83,5%), mentre al quinto c'è la Japan Airlines (82,2%). La sesta posizione è occupata dalla nostra Alitalia, con l'82%, e la settima dalla Air France (81,1%). La top 10 continua con Emirates (81,02%), Korean Air (80,3%) e infine SAS (79,9%).

Inoltre, è stata stilata una classifica tenendo conto della categoria delle compagnie aeree di rete: qui il primo posto spetta alla compagnia latinoamericana LATAM con l'86,7%, seguita da All Nippon Airways, Delta, Japan Airlines e Iberia. Altra classifica separata per i vettori low cost più puntuali del 2019, dove il podio è tutto Made in Japan. Al primo posto, infatti, si trova la giapponese StarFlyer con il 91,4% dei voli in orario; al secondo l'altra giapponese Air Do con il 90,42% e al terzo la Solaseed Air con l'88,05%. Alla quarta posizione vi è Iberia Express, mentre al quinto la Viva Air Colombia. Completano la top 10 Sky Airline, Jetstar Asia, Thai Air Asia, Azul e Air Baltic.

Per quanto concerne la classifica degli aeroporti più efficienti in termini di puntualità, Sheremetyevo è al primo posto con il 95,01% di voli puntuali. Al secondo posto si trova Guangzhou Baiyun International (Cina) con il 92,52%, seguito da Shanghai Pudong International (Cina), con il 91,04%. Infine il CEO di Cirium, Jeremy Bowen, ha dichiarato: "Applichiamo il più alto livello di analisi dei dati per formare il nostro report delle prestazioni puntuali e siamo lieti di annunciare che Aeroflot ha superato tutte le altre principali compagnie aeree."