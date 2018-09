Svezia, centrosinistra avanti. L'estrema destra verso il 20%

I socialdemocratici ai minimi storici restano il primo partito, l'estrema destra avanza ma non sfonda, crescono i piccoli partiti: è questo il quadro che emerge dalle elezioni in Svezia. Il partito del premier Stefan Lofven avrebbero ottenuto il peggiore dato dal 1908, ma in grado comunque di garantirgli la permanenza alla guida del governo. Non c'è però stato l'exploit della destra sovranista e anti immigrati: gli "Svedesi democratici" non sfondano e restano al di sotto del 20% mentre guadagnano consensi gli ex comunisti di Sinistra che arriverebbero al 9,8%, raddoppiando quasi i propri voti.

Da giorni gli occhi dei media internazionali sono puntati sulle elezioni legislative svedesi. A interessare analisti e opinionisti è il risultato del partito di estrema destra "Svedesi democratici", cartina da tornasole del malessere di una Unione europea fiaccata dalle divisioni interne e dall'incapacità di gestire l'emergenza sbarchi nel Mar Mediterraneo. Prendendo tra il 16,3% e il 19,2%, il partito anti immigrazione di Jimmie Akesson ha incassato un risultato rilevante ma di gran lunga sotto i pronostici che lo davano intorno al 25%. Resta, comunque, un significativo balzo in avanti se si considera che alle precedenti elezioni gli "Svedesi democratici" avevano ottenuto il 12,9% delle preferenze.

A vincere questa tornata elettorale sono, ancora una volta, i socialdemocratici che portano a casa tra il 25,4% e il 26,2% dei consensi. Con circa 5,5 punti percentuali in meno rispetto a quattro anni fa, segnano però il loro peggior risultato da un secolo. A livello di coalizione, i socialdemocratici e gli alleati, Verdi e Sinistra, sarebbero attorno al 39,4% contro il 39,4%, della coalizione di centrodestra guidata dai Moderati. Finora nessun partito si è detto disposto a collaborare con l'estrema destra che quindi dovrebbe restare fuori dai giochi.