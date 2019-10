Svezia, il re non vuole pesare troppo sui contribuenti: tolto titolo (e privilegi) a cinque nipotini

Via i privilegi dinastici per cinque dei suoi nipoti. Il motivo? Venire incontro alle esigenze, anche di immagine, di una monarchia moderna e non pesare troppo sulle tasche dei contribuenti. La decisione è stata presa da re Carlo XVI° di Svezia, che ha scelto di revocare i titoli ai due figli del principe Carlo Filippo e ai tre figli della principessa Maddalena, tutti di età compresa da uno a cinque anni.

I nipotini non potranno quindi più godere del titolo di altezza reale, non saranno obbligati a svolgere doveri reali e, soprattutto, non riceveranno l'annuale appannaggio, anche se resteranno membri della famiglia reale e manterranno i loro titoli di duchi e duchesse. Quindi saranno "cittadini comuni" un po' particolari. Secondo gli osservatori, con questa mossa, il sovrano svedese ha voluto dare un segnale ben preciso al "regno" e cioè che non è necessario sovvenzionare così tanti membri della corona, molto più allargata rispetto solo al secolo scorso.