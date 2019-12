T-shirt pro-Pinochet in vendita su Amazon. È polemica

Il colosso dell’e-commerce Amazon è di recente finito nella bufera per avere messo in vendita, sul proprio sito, delle T-shirt “inneggianti alla dittatura di Pinochet” .

Le maglie in questione, riferisce il Guardian, hanno infatti finora caratterizzato il catalogo on-line dell’azienda Usa, con gli utenti del sito Internet che potevano scegliere tra numerose varianti dell’articolo incriminato.

Amazon, afferma il giornale inglese, ha finora offerto agli internauti un vasto campionario di macabri capi d’abbigliamento: dalle maglie su cui campeggia la faccia di Pinochet a quelle contraddistinte da slogan inneggianti ai “voli della morte” .

Queste ultime, precisa l’organo di informazione, presentano appunto slogan celebrativi della pratica della giunta militare di Santiago di eliminare gli oppositori politici gettandoli, da elicotteri in volo, nell’oceano, nei fiumi e nei laghi.

Sulle T-shirt relative ai “voli della morte” , denuncia il Guardian, è impressa un’immagine inequivocabile: un elicottero in volo da cui precipita una persona. La macabra raffigurazione è accompagnata da scritte come “Gite in elicottero gratuite” , “Ti va di fare un giro?” , “Pinochet è il mio co-pilota” .

La presenza di capi d’abbigliamento pro-Pinochet sul catalogo on-line di Amazon ha subito scatenato forti proteste in Cile, soprattutto da parte dei sopravvissuti agli anni del regime militare. Ad esempio, la scrittrice Diamela Eltit ha affidato ai cronisti del quotidiano britannico il suo sfogo: “Quanto accaduto è insopportabile per chi, come me, ha dovuto vivere quegli anni in cui delle persone venivano fatte precipitare vive in mare dagli elicotteri. Quello che succede oggi non fa soltanto male, ma è anche qualcosa di inspiegabilmente crudele e dimostra come la parte peggiore dell’essere umano possa essere assorbita dal mercato e trasformata in un oggetto di consumo” .

Amazon ha alla fine comunicato, fa sapere lo stesso organo di informazione, di avere adottato gli opportuni provvedimenti: “Tutti i venditori devono attenersi alle nostre linee-guida in materia di commercio e quelli che non le rispettano vanno incontro a penalità, compresa la messa al bando dei loro prodotti dal nostro catalogo. Gli articoli che hanno causato le recenti polemiche sono stati di conseguenza rimossi” .

Il giornale britannico si è quindi subito messo ad accertare l’effettiva rimozione delle T-shirt pro-Pinochet dal sito dell’azienda, ma ha constatato che, sebbene molte di queste siano state effettivamente ritirate dal catalogo online, la vendita sul web di capi d’abbigliamento inneggianti alla dittatura cilena sarebbe ancora in corso.