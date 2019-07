Tensione nel Golfo Persico: la Marina britannica contro i Pasdaran

Sale la tensione nel Golfo Persico. E al centro tornano le petroliere. Dopo l'annuncio del capo di Stato maggiore Usa, Joseph Dunford, di voler creare una coalizione internazionale allo scopo di tutelare il traffico mercantile nello Stretto di Hormuz e in quello di Bab el-Mandeb, sono arrivati ulteriori segnali di scontro tra l'Iran e i suoi avversari: in particolare il Regno Unito.

Dopo il sequestro della petroliera Grace 1 davanti alle coste di Gibilterra, con un intervento dei Royal Marines che hanno fermato la nave gestita dagli iraniani e, secondo Londra, diretta in Siria in violazione dell'embargo, ieri una flottiglia di Teheran ha provato a fermare una petroliera britannica. Secondo la Cnn, che ha dato per prima la notizia, si tratta della nave Heritage che, stando alle testimonianze, è stata avvicinata da alcune imbarcazione dei Guardiani della Rivoluzione che hanno intimato al comandante di cambiare rotta e avvicinarsi alle acque territoriali iraniane. Il tutto sotto le telecamere di un aereo statunitense che ha ripreso dall'alto la scena dell'avvicinamento.