Terrorismo, Al Baghdadi paralizzato dopo un bombardamento

Potrebbe trovarsi ancora in Siria e sarebbe paralizzato agli arti inferiori a causa di alcune lesioni alla colonna vertebrale, conseguenza di un raid aereo internazionale compiuto ad Hajin, città della Siria orientale vicino al confine con l'Iraq. A dare la notizia dello stato di salute di Abu Bakr al-Baghdadi, sedicente califfo dello Stato Islamico, è stato il responsabile dell'intelligence e dell'antiterrorismo presso il ministero dell'Interno dell'Iraq, Abu Ali al-Basri, al quotidiano iracheno "Al Sabaah".

" Al Baghadi soffre di disablità e paralisi agli arti a causa di lesioni alla colonna vertebrale subite durante le operazioni congiunte delle forze speciali irachene e della coalizione internazionale in Siria ", ha chiarito il funzionario iracheno. In particolare, il leader di Daesh sarebbe stato colpito da alcune schegge in un bombardamento durante un incontro con i suoi assistenti nell'area della città siriana, prima della liberazione della città, nel dicembre 2018.