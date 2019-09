Trentuno nuove indagini di cui oltre dodici relative al movimento di sospetti terroristi. È il risultato dell'operazione denominata Neptune II organizzata dal segretariato Generale Interpol di Lione e coordinata per l'Italia dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Terrorismo, l'Interpol individua 12 sospetti foreign fighters

L'operazione Neptune II si è svolta tra il 24 luglio e l'8 settembre scorso nel bacino del Mediterraneo. Le indagini si sono concentrate sulle minacce poste in essere da sospetti terroristi ed i possibili ingressi in Europa attraverso i collegamenti marittimi provenienti dal Sud Africa durante la stagione turistica appena conclusa. L'operazione si è svolta nei principali porti di Italia, Algeria, Francia, Marocco, Spagna e Tunisia. Per l'Italia, i controlli si sono svolti nei porti di Genova e Palermo e monitorati attraverso la Sala Operativa Internazionale della Criminalpol. L'operazione ha preso di mira anche le reti criminali coinvolte nel traffico di esseri umani, armi e droga. Grazie all'operazione Neptune II sono state effettuate 1,2 milioni di interrogazioni, ricerche e riscontri sulle banche dati dell’Interpol attraverso la rete mondiale di comunicazione protetta "I -24/7". Ciò ha portato a 31 indagini investigative attive, di cui oltre dodici legate al movimento di sospetti terroristi. Come riconosciuto dalla risoluzione 2178 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la condivisione delle informazioni attraverso i sistemi globali dell’Interpol è fondamentale per identificare e prevenire il viaggio di sospetti combattenti terroristi stranieri. Attualmente, le banche dati dell’Interpol contengono dati di oltre 50mila combattenti terroristi stranieri e circa 400.000 informazioni relative al terrorismo.

