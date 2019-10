Terrorismo, l'Isis arriva (anche) su Tik Tok: rimossi decine di accunt di miliziani

È stata la terza applicazione più scaricata del 2018 e piace molto ai ragazzi, visto che il 30% dei suoi utenti ha meno di 18 anni. Si chiama Tik Tok, è una delle piattaforme social più popolari tra gli adolescenti e forse, per tutti questi motivi, è stata scelta dallo Stato islamico per diffondere video e, più in generale, materiale di propaganda. A chiunque e in tutto il mondo. A denunciare il fenomeno è stata ByteDance, la compagnia cinese proprietaria della piattaforma, spiegando di aver rimosso almeno una decina account affiliati al gruppo di Abu Bakr al-Baghdadi. La società ha infatti spiegato che " alle organizzazioni terroristiche e a qualsiasi altra organizzazione criminale è severamente vietato l'uso di Tik Tok ". E secondo quanto riportato dall'azienda cinese, infatti, per nessuna ragione agli utenti è consentito promuovere o supportare gruppi di questo tipo.

La propaganda

La notizia è stata diffusa, in esclusiva, dal Wall Street Journal, che ha ricordato come Tik Tok sia stata utilizzata lo scorso anno da 500 milioni di utenti in tutto il mondo. L'applicazione permette, infatti, di creare e condividere video di 15 secondi. I filmati diffusi dai militanti di Daesh sono stati girati principalmente per strada: i protagonisti avevano in mano armi e pistole, anche se le immagini venivano poi edulcorate da sticker raffiguranti cuori rosa, stelle o il simbolo della pace. I miliziani, attraverso la piattaforma asiatica, sono riusciti a trasmettere video persone inneggianti gli inni dell'Isis, che esprimevano posizioni estremiste, ma anche immagini di ragazzi affascinanti, cavalli in corsa e cadaveri. Prima di essere rimossi, alcuni di questi account sono riusciti a raggiungere circa un migliaio di follower.

Tik Tok più efficace dei sermoni