Texas, bimba morsa da un serpente: 40 dosi di antidoto per salvarla

Una bimba di 5 anni ha rischiato la vita dopo essere stata morsa da un serpente a sonagli. La piccola si trovava con la famiglia in un parco naturale di Longhorn Cavern a Burnet, in Texas, quando un crotalo diamantino occidentale, uno tra i serpenti a sonagli più diffusi del Nord America, l'ha attaccata. "L’ho vista correre come un fulmine piangendo dal dolore. Quando sono riuscita a prenderla in braccio ha urlato di essere stata morsa da un serpente" , ha raccontato la madre della bambina.

La bambina è stata trasportata con l’elisoccorso al Dell Children’s Medical Center di Austin dove i medici le hanno somministrato quasi 40 dosi di siero antiveleno. I genitori, che non hanno un'assicurazione, hanno lanciato una sottoscrizione pubblica per poter pagare le dosi di antidoto, ognuna delle quali costa dai 1.200 ai 1.600 euro circa. Ci sono voluti due giorni perché le tossine fossero bloccate. Circa 48 ore dopo, la piccola "ha recuperato la sua personalità" , ha dichiarato la madre al Daily Mail.

Il serpente

Il veleno del crotalo diamantino occidentale distrugge tessuti, organi e blocca la coagulazione del sangue. I morsi di serpenti a sonagli, se non trattati con tempestività, sono spesso fatali.