Thailandia, cane disabile salva il neonato sepolto vivo dalla madre 15enne

È divenuto un vero e proprio eroe in Thailandia un cagnolino disabile che, malgrado la sua difficoltà a spostarsi con sole tre zampe, è riuscito a salvare un bimbo appena nato.

Il fatto si è verificato mercoledì scorso nel nord-est della Thailandia, in un villaggio chiamato Ban Nong Kham. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, Ping Pong, questo il nome dell'animale, si trovava in una piantagione di manioca quando, all'improvviso, ha cominciato a richiamare l'attenzione del suo padrone. Abbaiando con insistenza e grattando il terreno, è stato infine notato da alcuni contadini e dallo stesso proprietario, che lo hanno raggiunto. Poco dopo, quindi, la scoperta. Nascosto sotto strati di terra si trovava un neonato, fortunatamente ancora vivo. Scavando via parte del terriccio, Ping Pong era riuscito a disseppellire una gamba del piccolo, permettendo agli uomini di vederlo.

Il bimbo è stato immediatamente tratto in salvo e trasportato in ospedale, dove il personale medico si è preso cura di lui. Adesso il neonato pesa 5 kg ed è stato dichiarato in perfetta salute.

Naturalmente del caso si sono occupati gli agenti di Cham Phuang, subito intervenuti per risalire all'identità del responsabile dell'atroce gesto. Le indagini hanno portato alla madre del bambino, una ragazza di 15 anni. Ascoltata dagli inquirenti, la giovane ha raccontato di avere cercato di sbarazzarsi del figlio per timore che il padre la punisse una volta venuto a sapere della gravidanza. In preda al terrore, avrebbe quindi preso una decisione drastica, seppellendo vivo il bambino.

Pur essendo minorenne, la giovane è stata accusata di tentato omicidio e dovrà molto probabilmente subire un processo. "La ragazza è ora affidata a uno psicologo e ai suoi genitori perché ha una grande paura. Si rammarica di ciò che ha fatto e ha detto che ha agito d'impulso senza pensarci” ha spiegato al Bangkok Post il colonnello di polizia Panuwat Puttakam, come riportato dal quotidiano “Independent”. La giovane verrà sottoposta a perizia psichiatrica, mentre il piccolo sarà affidato ai nonni, che si sono detti disposti a prendersi cura di lui.