Theresa May lascia l'incarico: "Mi dimetto il 7 giugno"

La premier britannica Theresa May ha annunciato le sue dimissioni. E c'è anche la data: il 7 giugno.

Ieri, la Bbc aveva riportato alcune indiscrezioni di ministri del Regno Uniyo che avevano confermato l'ipotesi di un annuncio dell'abbandono dello scettro di Londra da parte della premier. E oggi è arrivato l'annuncio. La notizia chiaramente ha un'importanza fondamentale nel percorso della Brexit. È del tutto evidente che l'operato della leader del partito conservatore si è impantanato di fronte ai problemi legati alla questione irlandese, all'unione doganale, all'opposizione interna fra i conservatori e alla mancanza di volontà di Jeremy Corbyn di approvare l'accordo.

La premier ha iniziato il suo discorso a Downing Street proprio parlando della decisione del popolo britannico di lasciare l'Unione europea (guarda il video). E la May ha detto davanti a tutti che credeva fosse giusto raggiungere un accordo con Bruxelles per rispettare la volontà della maggioranza dei cittadini. E ha detto di " aver fatto il possibile per raggiungere l'accordo". "Per me è questione di grande rammarico, e lo resterà sempre, il fatto di non essere stata in grado di portare a termine la Brexit " ha detto la ormai dimissionaria premier. " Ho fatto il possibile per convincere i deputati a sostenere quell'accordo ma purtroppo non sono stata capace di farlo. Ho provato a farlo tre volte. Credo sia stato giusto perseverare " ha continuato. Infine, il capo del governo, visibilmente commosso, ha concluso: " Lascio l'incarico che è stato l'onore della mia vita, la seconda donna premier, ma certamente non l'ultima ". " La nostra politica potrà essere in difficoltà, ma c'è così tanto di buono in questo Paese, così tanto di cui essere orgogliosa " e ha lasciato dicendo di provare " enorme gratitudine per aver potuto servire il Paese che amo ".

Tra i favoriti per sostituire la premier May c'è l'ex ministro degli Esteri Boris Johnson, uno dei più agguerriti sostenitori della Brexit.