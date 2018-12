Come a Times Square: marinaio sbarca e bacia il marito davanti a tutti

Torna in porto negli Stati Uniti dopo sette mesi, passati in Medio Oriente, nel golfo Persico, e saluta il marito con un bacio che ricorda quello famoso di Times Square del 1945. Questa volta, però, le effusioni tra due uomini non sono piaciute e hanno suscitato diverse polemiche.

A diffondere l'immagine del bacio, oltre ai due coniugi, è stata anche l'emittente di Jacksonville, News 4 Jax, che è stata immediatamente presa d'assalto con messaggi di critica. Kenneth Woodington aspettava il marito al porto, tutto vestito di bianco, perché "Bryan mi aveva detto di vestirmi completamente di bianco perché voleva rifare la famosa foto". Il cerimoniale del primo bacio tra un marinaio e il partner che lo aspetta a terra, dopo il ritorno dal servizio, viene deciso da una lotteria. Kenneth non immaginava che a vincerla fosse stato proprio il marito Bryan: "Quando è sceso dalla nave ho perso il controllo, ho semplicemente buttato a terra tutto e gli sono corso incontro", ha raccontato l'uomo, come riporta l'emittente americana.

Già nel 2016 aveva fatto discutere il bacio tra un marinaio canadese e il suo ragazzo, il primo tra due uomini nella storia della Marina canadese. Mentre già nel 2015 la Marina americana aveva celebrato il primo bacio omosessuale.