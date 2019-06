Tir investe in pieno auto e la trascina in autostrada

Le auto viaggiano lungo l'autostrada molto trafficata. Poi, una macchina grigia si immette sulla M6, vicino a Preston, nel Lancashire, in Inghilterra. Ma il camion che viaggia sulla corsia affianco non la vede e la investe in pieno.

È probabile che l'auto sia rimasta nel punto cieco del tir che, non accorgendosi della sua presenza, ha cambiato corsia, andando a sbattere contro il mezzo più piccolo. A causa dell'impatto, l'automobile inizia a ruotare e viene trascinata dal camion per qualche metro, fino a quando non si gira nel verso contrario a quello di percorrenza e si ferma piano piano, in mezzo all'autostrada.

Secondo le informazioni riferite dal Daily Mail, che ha diffuso anche il video dell'incidente, ripreso da una dashcam, a bordo dell'auto c'era anche un bambino. Un testimone ha descritto l'incidente: " Credo che la macchina abbia accelerato davanti al camion ed è rimasta intrappolata nel punto cieco del camion. Ricordo di aver visto persone rimbalzare in macchina e ho pensato che fosse diretto nella mia direzione e stavo per colpire la macchina" .

Fortunatamente, tutti andavano a una velocità controllata e sono riusciti a fermarsi in tempo, senza rimanere coinvolti nell'incidente. Anche per questo, nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi.