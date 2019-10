"Toc toc, mi sentite?": il morto bussa dalla bara durante il suo funerale

Non voleva che i suoi cari si disperasso al suo funerale. Così, un irlandese ha ideato un modo per strappare loro un'ultima risata. Prima di morire, infatti, Shay Bradley ha pianificato un ultimo scherzo. E il piano escogitato dal nonno di otto nipoti è diventato virale, grazie a un video registrato in un cimitero di Dublino, che ha fatto il giro del mondo.

Le immagini mostrano un gruppo di persone in lutto, intorno a una tomba non ancora ricoperta di terra. La gente piange e qualcuno ha lasciato delle rose sulla bara. Poi, all'improvviso, si sente qualcuno che bussa e dice "ciao". Il tutto sembra provenire dall'interno di una bara. "Fatemi uscire - dice quella voce- È buio qua dentro. Posso sentirvi! Quello che sento è un prete? Sono nella bara? Riuscite a sentirmi? ". Bradley ha registrato la sua voce prima di morire, per mettere in atto lo scherzo, facendo in modo che quella voce sembrasse provenire da dentro la bara. Shay ha poi terminato lo scherzo con una serenata.