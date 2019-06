Toglie una zecca al gatto: donna resta invalida a vita

Una zecca che aveva tolto dal gatto le si era subito attaccata al braccio. Così la 46enne inglese Joanne Baskett ha preso uno strumento apposito e ha levato l'animale dalla sua pelle.

Il parassita però le aveva già trasmesso una grave infezione. Come spiega il Messaggero, a seguito del morso la donna ha sviluppato un rossore. Il medico le ha così prescritto un medicinale che non ha avuto alcun effetto. Dopo alcuni giorni la donna ha iniziato a manifestare sintomi influenzali accompagnati da fabbre alta.

Solo a quel punto le è stata diagnosticata la malattia di Lyme, un'infezione batterica diffusa dalle zecche che può avere anche gravi conseguenze. Per la donna però era già troppo tardi: la malattia l'ha lasciata invalida a vita. Ora Joanne non può più camminare o mangiare da sola. Ha bisogno di un'aiuto costante per ogni piccola cosa.