Torna Al Baghdadi: il Califfato diffonde un nuovo audio

Torna lo sceicco del terrore, Abu Bakr Al Baghdadi. Secondo quanto riporta Site, il capo dell'Isis sarebbe tornato a parlare attraverso un audio diffuso poi su Telegram. Impossibile verificarne la veridicità, data per certa dal sito di Rita Katz.

Il Califfo annuncia l'ennesimo cambio di strategia dell'Isis: " La vittoria non è nella conquista dei territori ma nelle forza dei nostri soldati ". Un cambio non da poco, preannunciato dallo stesso portavoce dello Stato islamico, Mohamed Adnani, prima di esser ucciso da un drone americano. La potenza mediatica e propagandistica dell'Isis è stata proprio l'avere uno Stato, con delle leggi e delle regole ben precise. Il vero Stato islamico, secondo molti musulmani.