Tornado distrugge hotel in Oklahoma: ci sono diverse vittime

Un tornado ha distrutto un hotel e ha causato altri danni nell'area di Oklahoma City: il meteorologo Rick Smith ha dichiarato all'Associated Press che sabato notte un potente sistema di tempesta ha attraversato lo Stato. Le squadre di esperti sono prontamente arrivate sul posto e questa mattina probabilmente verrà determinato il grado di danni subiti dalla città. Il dipartimento di polizia di Union City ha riferito che si contano diversi morti - estratti dalle macerie - e anche alcuni feriti e dispersi.

Le immagini della scena mostrarono equipaggi di emergenza che passano tra le macerie dopo che parte del motel era crollato in un cumulo di detriti disseminati sul primo piano e nel parcheggio. Altrove si vedono auto rovesciate e lamiere; le sirene dei soccorsi che si avvicinano sono state udite anche in lontananza.

Matt White, sindaco di El Reno, ha annunciato che diverse persone sono state trasportate negli ospedali di Oklahoma City, ma che attualmente non si ha alcun dato preciso riguardo il numero esatto.

Emergenza

Negli Stati Uniti centrali sono stati segnalati circa 200 tornadi questa settimana: forti raffiche di vento, ingenti precipitazioni e relative inondazioni hanno provocato parecchie conseguenze soprattutto nel Missouri. Stando a quanto riferito dalle autorità, in Oklahoma - prima dell'episodio di questa notte - si contavano un morto e circa 74 ricoveri in ospedali dovuti ad infortuni per cause meteorologiche. La polizia di Tulsa ha avvisato i cittadini che abitano nei pressi di una diga di prepararsi ad evacuare: la struttura potrebbe non resistere.

Tre deceduti e almeno venti feriti si registrano infine a Golden City. Alberi sradicati e pali della luce a terra: 3.500 persone sono state lasciate senza elettricità. Il governatore Mike Parson ha dichiarato che la situazione continua ad essere piuttosto complicata.