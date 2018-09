Quel tracollo in borsa di Tesla e l'erba fumata da Elon Musk

Tesla ha perso fino al 5,5% in borsa. Questa è la prima notizia che si apprende leggendo quanto riportato su Dagospia. Il calo è stato registrato durante le tipiche fasi che precedono l'effettiva apertura dei mercati. Ma ha rappresentato solo l'inizio di quello che sembrerebbe essere stato un vero e proprio tracollo. Andiamo con ordine.

Una delle cause della perdita sui mercati, come segnalato anche dall'Ansa, sarebbe ascrivibile alle "dimissioni del chief accounting officer Dave Morton". Lo stesso Morton ci ha tenuto a spiegare "che la sua uscita non è legata a disaccordi con i vertici o a tensioni su come riportati i conti". Fatto che sta questo sarebbe un fattore in grado di influenzare le prestazioni aziendali e che il nuovo direttore della contabilità ha scelto di dimettersi dopo neppure un mese dal suo ingresso aziendale. Morton ha parlato di ritmi che hanno "superato le sue aspettative". Nessun contrasto, però, sarebbe emerso nei confronti delle scelte e della politca promosse dall'azienda di cui ha fatto parte, seppur per breve tempo.

L'icona dell'azienda, Elon Musk, ha invece dato vita a un siparietto riportato anche dall'agenzia di stampa citata. Una vera e propria "bufera" è seguita a una scena in cui il magnate ha fumato erba e bevuto whiskey durante un poadcast di Joe Rogan. L'imprenditore originario del Sud Africa, durante le fasi salienti di questa trasmissione, ha specificato di avere "un'esplosione senza fine" all'interno della sua testa, dopo aver ribadito quanto sia "difficile" gestire una realtà come quella che ha creato.

Poi è arrivato un altro crollo: Tesla è prima è andata sotto a Wall Street di ben 8,8 punti percentuali, poi ha toccato una punta di calo pari al 10%.

Pare che, oltre alle dimissioni di Morton e all'annuncio della responsabile delle risorse umane, che ha comunicato il suo sostanziale ritiro dall'azienda, abbiano influito anche le scene per cui si è distinto Musk nel corso della trasmissione.