Tragedia durante proposta di matrimonio: uomo muore annegato

Aveva scelto la Tanzania per fare la proposta di matrimonio alla sua amata. Ma non si era accontentato della sola location speciale per rendere indimenticabile l’evento. Lui, Steven Weber, aveva in mente qualcosa di ancora più spettacolare e singolare: chiedere la mano della sua fidanzata Antoine a diversi metri sott’acqua.

Purtroppo, però, quel momento gioioso si è trasformato in tragedia. Durante la risalita, l’uomo ha avuto un malore ed è morto annegato. I fidanzati stavano trascorrendo le loro vacanza in un resort che permettere di alloggiare in stanze parzialmente sommerse sott'acqua con tanto di vetrata panoramica. Lo scorso giovedì, Steven si era immerso solo con una maschera e aveva raggiunto a nuoto la scenografica finestra della camera dove si trovava la giovane.

Dopo aver attirato l’attenzione della sua amata, le aveva mostrato un foglio con la dichiarazione d’amore chiusa in una busta impermeabile e l'anello. Il messaggio che Steven teneva in mano recitava: "Non riesco a trattenere il respiro abbastanza a lungo da dirti tutto ciò che amo di te. Ma … tutto ciò che amo di te, lo amo ogni giorno di più!" .

La trovata, del tutto inaspettata, ha suscitato una enorme emozione nella ragazza. Quest’ultima, nonostante quel piacevole stato di commozione e trepidazione, ha preso il telefono ed ha immortalato la spettacolare proposta di matrimonio.

Quello che Antoine non sapeva è che stava documentando gli ultimi istanti di vita del suo amore. Poco dopo, durante la fase di emersione, l'uomo ha accusato un malore improvviso ed è morto annegato. Nonostante gli immediati soccorsi, per il romantico quanto sfortunato sub di Baton Rouge in Louisiana non c’è stato nulla da fare. “Quando siamo stati avvertiti e lo staff è arrivato su posto non si poteva fare assolutamente più nulla" , hanno spiegato dal resort.