Tragedia a Honolulu: uomo apre il fuoco e uccide due poliziotti

Le Hawaii sono state scosse ieri dalla morte di due agenti di polizia di Honolulu, uccisi da uno squilibrato.

L’episodio, riferisce The Independent, sarebbe avvenuto presso un’abitazione situata nel quartiere Waikiki della capitale statale. Le forze dell’ordine locali, fa sapere il quotidiano britannico, avrebbero quindi chiesto l’intervento dell’Fbi, al fine di condurre al meglio le indagini sull’individuo che ha aperto il fuoco contro i poliziotti.

Sul luogo della sparatoria, afferma il medesimo organo di informazione, si sarebbe quindi sviluppato un incendio, estesosi fino a inghiottire anche gli abitati vicini a quello in cui risiedeva il presunto assassino.

Quest’ultimo è stato alla fine identificato dall’emittente locale Hawaii News Now, sulla base delle informazioni diffuse dalle autorità di pubblica sicurezza hawaiane, con il sessantanovenne Jerry Hanel, già noto all’Fbi e con un passato fatto di comportamenti instabili e di scherzi telefonici ai danni del centralino della polizia.

In base alla ricostruzione messa a punto dal network di Honolulu, l’indiziato avrebbe cominciato a dare in escandescenze intorno alle nove di mattina di ieri, esasperato per l’intenzione della propria padrona di casa di sfrattarlo dall’appartamento ubicato nel quartiere Waikiki.

Proprio intorno a quell’ora, le forze dell’ordine sarebbero state allertate dai vicini di Hanel poiché il sessantanovenne avrebbe preso a pugnalare delle persone.

Una volta giunta la volante davanti alla sua abitazione lungo la Hibiscus Drive, il sospettato, afferma Hawaii News Now attenendosi alle dichiarazioni dei vertici della polizia cittadina, avrebbe all’istante aperto il fuoco contro i due agenti di pubblica sicurezza. Egli non era in possesso di alcuna licenza di detenzione di armi.

A cadere per mano del folle sono stati, fa sapere la stessa emittente, l’ufficiale Kaulike Kalama e la sua collega Tiffany Enriquez.

Dopo avere crivellato di colpi i due funzionari, Hanel, riporta l’organo di informazione di Honolulu, avrebbe quindi appiccato il fuoco all’interno dello stabile da cui era in procinto di venire sfrattato e sarebbe morto proprio nell’incendio da lui innescato. Tuttavia, il cadavere carbonizzato del colpevole non sarebbe stato ancora individuato tra le macerie della casa.

Il rogo causato dal sessantanovenne, allargatosi alle abitazioni vicine, ha finora distrutto sette immobili del quartiere e sul posto vi sarebbero di conseguenza, sottolinea The Independent, ben 50 pompieri.